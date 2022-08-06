مستشار رئيس الوزراء: الصندوق السيادي يتطلب توافر قانون للموازنة العامة

2022/08/06 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، 6 آب، 2022، شرطاً لإنشاء...

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