مسؤول ايراني: طهران تشجع على المفاوضات بين الاطراف العراقية

2022/08/06 | 14:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال سفير إيران السابق لدى العراق حسن دانيفار، السبت، 6 آب، 2022، إن إيران...

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