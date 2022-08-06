2022/08/06 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية في الجزء الجنوبي من البحر الأصفر في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس.بحسب ما ذكره بيان إدارة الأمن البحري للبلاد.وبحسب بيان السلطات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان المركز الخبري الوطني.

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