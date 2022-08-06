2022/08/06 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد الجبوري شهدت مدينة بغداد ومحافظات اخرى أسوأ تدهور في احوال الكهرباء ووصلت ساعات الانقطاع ليل الجمعة على السبت الى اكثر من خمسة ساعات انقطاع ، وربما تطول فترات الانقطاع الى سبع ساعات عن مناطق الدورة.وكانت مناطق الطعمة والشرطة وابو طيارة والاثوريين قد شهدت ليلا حالكا في الظلام واختفاء كلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدهور خطير بكهرباء بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدهور خطير بكهرباء بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).