مؤكدةً صلاحية الرز للاستهلاك البشري .. التجارة ترد على اتهامات وردت في مقطع فيديو مسرب

2022/08/06 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتهامات وردت ، مدّعيا وجود تكتل واعفان ورائحة غير مقبولة في احد اكياس مادة الرز المخصص للسلة الغذائية،وإذ تنفي وزارة التجارة ذلك نفياً قاطعاً، وتؤكد صلاحية مادة الرز للاستهلاك البشري، فإنها تشدد على أن الفحوصات التي تجري في مختبراتها على مادة الرز دقيقة ولا تسمح بمرور أي كمية من التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان وزارة التجارة أكد أن ناشر الفيديو لم يوضح أين توجد هذه الكمية وما هو عنوان وكالة المواد الغذائية وفي أي منطقة جغرافية بغية التحقق واتخاذ مايلزم .

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الرقابية ومنذ 48 ساعة انتشرت في عموم مناطق العراق وأجرت استبيان على عموم المواطنين حول وجود مثل هذه الكميات لكنها لم تجد أي كمية غير صالحة لدى وكلاء المواد الغذائية او المواطنين .

وبهذا الصدد، تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام الابلاغ عن اي مخالفة تحصل في عملية تجهيز البطاقة التموينية حيث لا يمكن للوكيل توزيع أي كمية إذا كانت غير صالحة أو مخالفة للمواصفات، وبالتالي فإن وزارة التجارة ترى أن هذا الفيديو المسرب غير صحيح وتنفيه نفياً قاطعاً كون الذي نشر الفيديو لم يعلن عن اسمه ولا عن اسم الوكيل في المنطقة السكنية بغية التدقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة وقد يكون بدافع شخصي لتحقيق مأرب يبحث عنها بعض الفاسدين .

وكان وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري قد وجه دائرة الرقابة التجارية والمالية والدوائر المعنية بضرورة تعهد الوكيل بسلامة الكميات المجهزة له اثناء استلامه من مركز القطع كذلك تأكد المواطن سلامة الكميات المجهزة له اثناء استلامه من الوكيل لقطع الطريق من محاولات الاساءة او فبركة لكميات غير صالحة يجري فيها تحقيق مصالح شخصية لتجار فاسدين .

بغداد/اعلام التجارة

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