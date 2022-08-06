2022/08/06 | 15:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راية لم يرفعها "التيار" في بغداد.. ولا رفعها "الإطار") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راية لم يرفعها "التيار" في بغداد.. ولا رفعها "الإطار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).