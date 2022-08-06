شرطة بغداد تعتقل اب وابنه باعا كلية ابنتهما في دهوك

2022/08/06 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت،

عن اعتقال أب وابنه باعا كلية ابنتهما

لاحد المواطنين في دهوك.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام

بغداد/ قسم مكافحة جرائم ا

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