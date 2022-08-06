طقس مرهق.. ست مناطق عراقية ضمن اعلى درجات الحرارة في العالم

2022/08/06 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل 6 مدن عراقية الحفاظ على مراكزها

ضمن قائمة المناطق الأعلى في معدل درجات

الحرارة بالعالم خلال الساعات الـ24

الماضية، والتي تجاوزت جميعها الـ50

درجة مئوية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا

الا

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