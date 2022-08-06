خلال بث مباشر على الهواء.. شاهد رد فعل مذيع يكتشف للمرة الأولى أن شاشة العرض لديه تعمل باللمس

2022/08/06 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتمكن عالم الأرصاد الجوية في شيكاغو غريغ دوترا وزملاؤه من تمالك حماستهم بعد اكتشاف أن شاشة العرض الخاصة به تستخدم إمكانيات الشاشة التي تعمل باللمس.انتشر فيديو رد فعله محققًا 1.8 مليون مشاهدة على موقع تويتر وحده.ويعمل دوترا خبير أرصاد جوية في قناة ABC7 في شيكاغو منذ ما يقرب من 3 سنوات قبل أن يتحقق من أن شاشة التلفاز لديه تعمل بخاصية اللمس.

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