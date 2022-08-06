2022/08/06 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز/ بغداد
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شهدت أسعار الذهب، السبت، تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.
- سعر بيع مثقال الذهب المستورد 369 الف دينار.
- سعر شراء مثقال الذهب المستورد 365 الف دينار.
- سعر بيع مثقال الذهب العراقي 329 الف دينار.
- سعر شراء مثقال الذهب العراقي 325 الف دينار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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