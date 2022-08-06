‏أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية

2022/08/06 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

‏شهدت أسعار الذهب، السبت، تشهد انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

- سعر بيع مثقال الذهب المستورد 369 الف دينار.

- سعر شراء مثقال الذهب المستورد 365 الف دينار.

- سعر بيع مثقال الذهب العراقي 329 الف دينار.

- سعر شراء مثقال الذهب العراقي 325 الف دينار.

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