الزوبعي: الأفعال الصبيانية لن تنطلي على اهلنا في ابو غريب

2022/08/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو مجلس النواب عن تحالف عزم، طلال الزوبعي، اليوم السبت، بشأن حادثة ابو غريب وما يجري فيها من تصعيد جماهيري، إثر حادثة مقتل راعي الاغنام.

وقال الزوبعي، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، "لقد ولّى زمن نفوذ المعتاشين على دماء ومستقبل المكوّن مقابل أثمان بخسة من الخارج".

واضاف، أن "الأفعال الصبيانية لن تنطلي على أهلنا في أبو غريب وأمّا ألاعيبهم من خلال تحريض بعض السفهاء للإعتداء على ضيوفنا الأكارم فهو تصرف مشين وسوف تفضح التحقيقات سلوك العصابة التابعة لشخصية هزيلة تتاجر بتاريخ ابو غريب وإرث عشائرها العتيد".

ويوم امس، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا يوضح منع عدد من افراد عشيرة الزوبع في أبو غريب وزير الدفاع جمعة عناد من المشاركة في مجلس العزاء على أحد أبنائها ممن فقد حياته في اعتداء اتهم ذوو الضحية الجيش بتنفيذه.

وفي فيديو اخر، تم تداوله، ظهر شقيق الضحية متحدثاً عبر تسجيلات مصورة ،مؤكداً أن "الضابط حاول شراء الخروف من أخي بسعر غير مقبول، ولم يتفق معه على السعر، ورد الضابط بأنه سيأخذه بالقوة رغماً عن (شاربه)".

وبين شقيق المجني عليه، أن "أخي أخذ أغنامه وعاد الى المنزل، إلا أن الضابط ومعه قوة من الجيش تبعوا أخي الى المنزل، ودخلوا الى حديقة المنزل واعتدوا على أخي بالضرب وحاولوا اعتقاله، ووجه الضابط أمراً للجندي أن يقتلهم بالرصاص، ما تسبب بقتل أخي وإصابة 5 من عائلته".

وفي السياق، اعلنت قيادة عمليات بغداد تشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادث وتقديم تقريرها بعد اكماله.

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