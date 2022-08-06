حزب بارزاني يقول إن تظاهرات الإقليم هدفها إعلامي وزعزعة الوضع

2022/08/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلعلق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم السبت، على التظاهرات التي من المؤمل ان تنطلق اليوم في مدن كردستان.وقال شعبان لـ (بغداد اليوم) إن "تظاهرات اليوم التي حشد لها حراك الجيل الجديد سياسية وهدفها إعلامي لزعزعة الوضع في الإقليم".وأضاف أن "ملف انتخابات كردستان لايحل عبر تحشيد الشوارع واستغلال حاجة الشباب والمواطنين، وانما من خلال الحوار والتفاوض، لذلك فأن تظاهرات اليوم يجب التعامل معها على أنها تهدف لزعزعة الوضع".وبحسب مركز "ميترو" المعني بالحريات الصحفية، فأن السلطات الامنية بمدينة اربيل اعتقلت في وقت سابق كل من الناشطين (هوكر بيربال، و مريوان سالةيي)، على خلفية الدعوة الى تظاهرات بالمدينة ضد القصف التركي.كما قامت قوات امنية في قضاء قلعة دزة (160 كم شمال شرق مدينة السليمانية )، باعتقال الناشط( مهدي خاكي) بتهمة التحريض على التظاهرات.وفي قضاء جمجمال (60 كم غرب السليمانية)، اعتقلت القوات الامنية الناشط (حمة ريشة) المعروف بانتقاداته لحكومة الاقليم على مواقع التواصل.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه بعد ان حدد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد يوم السبت المقبل 6 من آب، موعدا للتظاهرات في جميع مدن إقليم كردستان.وحسب تصريحات الناشطين في الحراك ان الشعارات ستكون موحدة ومن بينها “إقامة الانتخابات في موعدها وإنهاء الفساد المالي والإداري ونهب الثروات، فضلا عن توزيع رواتب الموظفين في موعدها المقرر، وتخفيض سعر المحروقات”

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