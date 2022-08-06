أزمة ’الكاز’ تضرب ديالى مجددا والطوابير تمتد لمسافات طويلة (فيديو)

2022/08/06 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

شهدت محافظة ديالى، اليوم السبت، عودة ازمة الكاز الى محطات المحافظة وطوابير تمتد عدة كليومترات.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، طوابير العجلات والشاحنات وهي تمتد على الطرق الرئيسة لمسافات طويلة بسبب ازمة الوقود (الكاز) في المحافظة.

يحدث هذا بينما وزارة النفط تقف عاجزة امام ايجاد حلول جذرية لهذه الازمة التي باتت تتكرر في عدة محافظات عراقية.

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