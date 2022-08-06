مبعوث السلام بشأن ميانمار:

2022/08/06 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مبعوث إقليمي مكلف التوصل لاتفاق سلام بشأن النزاع في ميانمار، بأن "سوبرمان نفسه لا يمكنه حل الأزمة"، وذلك في ختام أسبوع من اجتماعات خارجية لم تفضِ إلى تقدم يذكر.

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