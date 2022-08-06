الطرابلسي المحترف التونسي الثالث بالدوري العراقي الممتاز لتمثيل فريق أربيل

2022/08/06 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المحترف أيمن الطرابلسي، اليوم السبت، إلى مدينة أربيل العراقية، لتمثيل فريقها الكروي المشارك بالدوري الممتاز.

وأصبح الطرابلسي المحترف التونسي الثالث الذي ينضم للأندية العراقية خلال الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد 2022-2023.

واستقبل الطرابلسي بحفاوة لدى وصوله مطار أربيل الدولي، وكان في انتظاره أحمد شكر عضو مجلس الإدارة، وشوان مامو مشرف الفريق.

وخضع الطرابلسي للفحص الطبي، تمهيدا لبدء تدريبات الفريق التي ستنطلق منتصف الأسبوع الجاري بملعب فرانسو حريري، تحت قيادة المدير الفني السوري نزار محروس.

يذكر أن الأندية العراقية بدأت باستقطاب المحترفين التونسيين، بعد نجاح تجربة مدافع نفط الوسط السابق أحمد بن عمار، إذ تعاقد نادي القوة الجوية مع الثنائي التونسي محمد علي جويني القادم من طلائع الجيش المصري، إلى جانب المدافع غيث معروفي.

ومن المنتظر أن يلتحق الجويني ومعروفي بتدريبات القوة الجوية خلال أيام، بعد الوصول إلى تسوية الخلافات الإدارية بالنادي، التي أدت إلى إيقاف المرحلة الأولى من التحضيرات من الجهاز الفني بقيادة قحطان جثير.

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