2022/08/06 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا لإعمار الموصل، اليوم السبت، التهيئة لوضع حجر الأساس لمطار الموصل بحضور رئيس مجلس الوزراء الكاظمي، فيما بيّنت أنها تعتزم انشاء مطار آخر دولي من القرض الفرنسي.

وقال المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل عبد القادر الدخيل لوكالة خبر برس (واخ) “تم، اليوم، وضع اليوم اللمسات الأخيرة لوضع الحجر الأساس لمطار الموصل الذي طال انتظاره”.

وأكد الدخيل ان “المطار أصبح واقع حال وقد تمت المصادقة على مخططاته وكشوفاته والأموال جاهزة، واليوم نخطط لوضع الحجر الأساس، بحضور الكاظمي، الذي اهتم بملف المطار وتابعه خلال الفترة الماضية وما هي إلا فترة قليلة جداً وسيرى الموصليون الآليات تعمل على أرض المطار القديم لإعادة إعماره”.

وأضاف المدير التنفيذي للجنة إعمار الموصل أن “المطار الجديد سيكون فيه أجهزة ملاحية حديثة جداً وسيتم اطالة مدرج المطار”.

وأوضح الدخيل إلى ان “هذا المطار وبرغم صغره إلا انه سيحقق تغييراً كبيراً وله أهمية كبيرة واعماره سيكون من الأموال المجمدة الخاصة بنينوى”، وبيّن “أما القرض الفرنسي فإننا نعمل على تحويله الى بناء مطار السحاجي الدولي، الواقع في منطقة السحاجي، جنوبي غرب المدينة، وإذا حالفنا الحظ بهذا الأمر سيكون لنينوى مطارين خلال السنوات المقبلة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة إعمار الموصل تؤكد وضع اللمسات الأخيرة لمطار الموصل.. ومطار آخر بانتظار القرض الفرنسي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة إعمار الموصل تؤكد وضع اللمسات الأخيرة لمطار الموصل.. ومطار آخر بانتظار القرض الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).