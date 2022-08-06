“أثناء عملية تفتش”.. القبض على متهم ضبطت بحوزته 3 أكياس من مادة الكرستال المخدرة

2022/08/06 | 15:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة المثنى، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم ضبطت بحوزته ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة.

وذكر بيان للشرطة، تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، “تمكنت سيطرة العارضيات التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في المثنى مدخل المحافظة الشمالي، وأثناء تفتيش العجلات والدراجات والأشخاص من ضبط عجلة يستقلها شخص يحمل ثلاثة أكياس من مادة الكريستال المخدرة يروم الدخول الى المحافظة”.

وأضاف أنه “تم ضبط المواد المذكورة وتسليمه إلى شعبة الجريمة المنظمة في قضاء الرميثة لإكمال التحقيق وتقديمه للقضاء أصوليا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون”.

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