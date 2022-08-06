شاهد بالفيديو.. هكذا كان صدام حسين يعاقب المسؤولين المقصرين في العراق

2022/08/06 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8XAii7fie_U

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