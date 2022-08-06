نسبة اصابة كورونا في العراق تنخفض الى الثلث.. الموجة الخامسة على اعتاب النهاية

2022/08/06 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق انخفاضا جديدًا إلى الثلث، بعد ان وصلت الذروة للموجة الخامسة منذ اسابيع.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 380 اصابة جديدة باجراء 3599 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايشير الى ان نسبة الاصابة تبلغ 10.5% مايعني انها انخفضت الى الثلث بعد ان سجلت في ذروتها نسبة اصابة تبلغ 35%.

ويبدو ان الموجة الخامسة تقترب من الانتهاء تمامًا.

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