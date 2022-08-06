معهد البحوث المركزي: جدري القردة قد يتسبب بفقدان البصر

2022/08/06 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة ناتاليا بشينيتشنايا، نائبة مدير العمل السريري والتحليلي في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، أنه بعد جدري القردة، يحتمل حدوث مضاعفات طويلة الأمد تتعلق بالبصر.وتقول في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”، “يمكن […]

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