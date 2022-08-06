الصحة تسجل حالتي وفاة بكورونا و380 إصابة جديدة

2022/08/06 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت حالتي وفاة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 2140 حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 193 شخصاً".

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