ديالى تحدد موعد تدفق الايرانيين عبر”المنذرية” للمشاركة في زيارة الاربعين

2022/08/06 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي، السبت، عن موعد تدفق الزوار الايرانيين خلال معبر المنذرية للمشاركة في زيارة الاربعين.وقال مدير ناحية قزانية (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اللجان التنسيقية العليا لتامين دخول الاف من الزوار الايرانيين عبر منفذ المنذرية شرق ديالى اكملت اعمالها وحدد الاعداد التي ستدخل مع تامين لكل […]

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