كردستان تعلن الإثنين المقبل عطلة رسمية بمناسبة العاشر من محرم

2022/08/06 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة إقليم كردستان، السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل في كافة مدن الإقليم، بمناسبة العاشر من محرم.

وقال مجلس وزراء أقليم كردستان، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (6 آب 2022)، إن “يوم الاثنين الموافق 8 آب 2022 الموافق العاشر من محرم 1444 هجرية، سيكون عطلة رسمية في جميع المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان”.

واضاف، “يوم الثلاثاء 9 آب 2022 سيستأنف الدوام في كافة الدوائر والمؤسسات التابعة لإقليم كردستان”.

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