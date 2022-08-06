وزارة الدفاع توضح بشان ملابسات حصلت في مجلس عزاء حضره الوزير

2022/08/06 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت وزارة الدفاع، 08/06/2022، توضيحاً بشأن مقطع فيديو لمجلس عزاء في منطقة أبي غريب....

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