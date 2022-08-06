2022/08/06 | 16:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علي علي لاتدعني ككمون بمزرعة إن فاته الماء أغنته المواعيد من قصص التأريخ، يروى...

ظهرت المقالة الماء والغربال أولاً على المسلة.

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