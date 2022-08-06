مركز حقوقي: سلطات كردستان بدأت باعتقال الصحفيين والناشطين

2022/08/06 | 16:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقالات حصلت بوسط الناشطين والإعلاميين في مدن الإقليم.

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