قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على صاروخين و 8 قذائف هاون جنوب القائم

2022/08/06 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، السبت، على صاروخين نوع “نمساوي” وثمانية قذائف هاون جنوب قضاء القائم بمحافظة الأنبار.وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من اللواء 57 المقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الأول ) بالحشد الشعبي لمحافظة الأنبار واللواء ٢٨ الفرقة السابعة بالجيش العراقي […]

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