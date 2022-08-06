قتلى وجرحى نتيجة إرتفاع الغازات الإسرائيلية على قطاع غزة

2022/08/06 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تستمر لليوم الثاني على التوالي، إلى 13 قتيلاً و114 جريحاً، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أن “الغازات الإسرائيلية استهدفت المناطق والأحياء السكنية المكتظة”، لافتة إلى أن “عدد القتلى وصل إلى 13، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وشابة في الـ23 من عمرها، فيما بلغ عدد الإصابات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية 114”.

وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من تدهور الوضع الصحي في القطاع، قائلة “الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة”.

وأضافت “الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات، حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية إلى 40 بالمئة، و32 بالمئة من المستهلكات الطبية، و60 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم”.

وأشارت في بيان إلى أن “استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحوّلين للعلاج بالخارج، وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب، خاصة مرضى الأورام والقلب الذين يواجهون مصيرا مجهولا”.

كما نوهت إلى أن إسرائيل “تمنع إدخال 24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة إلى منع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى معطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة”.

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