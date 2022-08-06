الصحة تعلن إنخفاض كبير باصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

2022/08/06 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، انخفاضاً كبيراً بإصابات فيروس كورونا خلال آخر الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي تنشره وكالة “خبر برس” (واخ) “تسجيل حالتي وفاة و380 إصابة جديدة فضلا على 2140 حالة شفاء.

وأمس الجمعة، سجلت الوزارة 817 اصابة وحالة وفاة، إضافة الى 3051 حالة شفاء.

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