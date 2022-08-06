“لتأمين حركة الزائرين” العمليات المشتركة: فتح مقرات مسيطرة في أربع منافذ حدودية

2022/08/06 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، فتح مقرات مسيطرة في أربعة منافذ حدودية لتأمين حركة الزائرين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، “مع تدفق الزائرين من مختلف الجنسيات لإحياء يوم العاشر من شهر محرم الحرام وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بفتح مقرات مسيطرة في منافذ الشلامجة والشيب والمنذرية وزرباطية، لتأمين حركة القاصدين الى كربلاء المقدسة عبر هذه المنافذ وتوفير الاجواء الأمنية والخدمية المناسبة لهم”.

وأكد البيان أن “هيئة المنافذ الحدودية من جانبها قدمت تسهيلات كبيرة للزائرين، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة”.

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