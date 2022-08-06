وجهة أقرب للحلم.. تعرف إلى غابة القرم هذه في أبو ظبي

2022/08/06 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه المساحة الخضراء الهادئة داخل حديقة المانغروف بالجبيل في أبو ظبي، تزدهر النباتات العفيّة رغم ظروف الطقس المعادية، ما يخلق موطنًا جميلًا للحياة البرية، ويوفر الأمل في عصر أزمة المناخ.

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