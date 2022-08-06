بالفيديو..حريق في مقتربات بعقوبة وفرق الإطفاء تهرع لاخماده

2022/08/06 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطعاً فيديوياً يوثق إندلاع حريقاً كبيراً قرب مقتربات بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مراسلنا ان "حريقاً كبيراً اندلع قبل قليل قرب مقتربات بعقوبة بمحافظة ديالى"، لافتاً الى ان "فرق الإطفاء هرعت لاخماده".

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