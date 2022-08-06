بدء التجمع في السليمانية.. قوات الاسايش تعتدي وتعتقل برلمانية كردية

2022/08/06 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

بدء العشرات من المواطنين بالتجمع وسط فلكة السراي في مدينة السليمانية، احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بإقامة انتخابات كردستان بموعدها المقرر.

وقال مصدر محلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قوة أمنية في أربيل تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني اعتدت على نائبة في برلمان إقليم كردستان تنتمي لحراك الجيل الجديد".

وأضاف أنه "تم منع التظاهر في أربيل ودهوك، فيما اتخذت إجراءات أمنية مشددة، ومنع وسائل الإعلام من التغطية".

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