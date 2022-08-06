سياسي كردي ينتقد اعتقال الناشطين ويدعو لاحترام تظاهرات كردستان

2022/08/06 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ السليمانية

انتقد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت، قيام حكومة الإقليم والأجهزة الأمنية باعتقال الناشطين وقيادات في حراك الجيل الجديد، مشيرا الى أن ذلك يؤكد عدم احترام الحريات العامة.

وقال الشيخ لـ(بغداد اليوم) إن "التظاهر حق طبيعي كفله الدستور والقانون والأوضاع ليست وردية في الإقليم".

وأضاف أنه "من المعيب على الحكومة التصرف بهذا الشكل، ويجب تحرير المعتقلين والتعامل مع التظاهرات بشكل قانوني وإنساني".

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