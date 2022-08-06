أفغانستان.. انفجار يهز شارعا تجاريا مزدحما في كابل

2022/08/06 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لرويترز إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل، السبت، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين.

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