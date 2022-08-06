صلاح يحقق رقماً تاريخياً

2022/08/06 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح الدولي المصري محمد صلاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي بهدف رائع في شباك فولهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على ملعب ”كرافين كوتيغ“ بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.وجاء هدف صلاح في الدقيقة 81 بعدما تابع الكرة من داخل منطقة جزاء فولهام ليضعها مباشرة في الشباك”.وتمكن صلاح من التسجيل في المباريات الافتتاحية في المواسم الخمسة الماضية مع ليفربول في البريميرليغ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق هذا الرقم”.

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