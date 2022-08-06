بايدن يسجّل نقاطاً برغم تعرّضه للسخرية من الجمهوريين

2022/08/06 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – بعد تعرّضه للسخرية من قبل دونالد ترامب والجمهوريين الذين وصفوه بأنه رئيس صوَري وشبه خرِف، سجّل جو بايدن نقاطاً هذا الصيف على المستوى الاقتصادي وعلى الصعيد الدولي على حد سواء، قبل ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية يتوقّع أن تكون صعبة للديموقراطيين.على مدى الأشهر ال18 الماضية، بدا أكبر الرؤساء […]

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