2022/08/06 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تمكنت قوة مشتركة من الحشد والجيش، اليوم السبت، من العثور على صاروخين و 8 قذائف هاون جنوب القائم بالانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن” قوة مشتركة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على صاروخين و8 قذائف هاون جنوب القائم بالأنبار المركز الخبري الوطني.

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