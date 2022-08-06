غاز الجنوب للسيدات يحصد البرونزية في غرب اسيا

2022/08/06 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصد نادي غاز الجنوب يوم امس الجمعة على برونزية في غرب اسيا للسيدات .والتي كانت في ضيافة العاصمة الاردنية عمان وبمشاركة اكثر من 12 نادي عربي

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