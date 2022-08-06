2022/08/06 | 17:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية: إقبال كبير على تعلم اللغة السريانية في بعشيقة وتوصيات لتطوير المنهج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/06 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: إقبال كبير على تعلم اللغة السريانية في بعشيقة وتوصيات لتطوير المنهج) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: إقبال كبير على تعلم اللغة السريانية في بعشيقة وتوصيات لتطوير المنهج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).