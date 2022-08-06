شاهد بالفيديو.. شريط اصفر | جولة من داخل مجلس النواب العراقي مع المتظاهرين

2022/08/06 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCVZA0SWN2E

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