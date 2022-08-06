2022/08/06 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت النائب عن كتلة صادقون البرلمانية زينب جمعة الموسوي، اليوم السبت، موعد مناقشة الاطار التنسيقي لمطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.وقالت الموسوي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموسوي تكشف موعد مناقشة الاطار التنسيقي لمطالب الصدر المركز الخبري الوطني.

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