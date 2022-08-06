2022/08/06 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يدين العدوان الصهيوني على قطاع

غزة

يتبع ..

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