الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بدفع

2022/08/06 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد قائد الحرس الثوري الإيراني،

الجنرال حسين سلامي، اليوم السبت،

إسرائيل بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً"

لهجماتها الأخيرة على الفلسطينيين في

غزة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن سلامي،

قوله "الإسرائيليون سيدف

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