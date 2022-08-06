اصطدام سيارتها أشعل النار في منزل.. حادث مروع لممثلة أمريكية شهيرة

2022/08/06 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون إن امرأة اصطدمت بسيارتها بمنزل في حي مار فيستا في لوس أنجلوس، الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة والمنزل.قال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN إن السائقة هي الممثلة آن هاش.

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