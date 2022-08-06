الجيل الجديد يحمّل سلطة الإقليم وحزبي الإتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه

2022/08/06 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

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سلطات الإقليم تعتقل عدد من قياديي الجيل الجديد ونوابه، وأكثر من ٣٠ سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك.

الجيل الجديد..



نحمّل سلطة الإقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه، وأبلغنا السفارات والأمم المتحدة بما يحدث.

6/8/2022

الجيل الجديد

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