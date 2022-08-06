العراق يستنكر العدوان الصهيوني على مناطق متعددة بقطّاع غزة

2022/08/06 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صحفيّ

يعربُ العراق عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الصهيونيّ الذي أستهدف مناطق مُتعددة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين.

إنَّ لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل.

المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة

د.



أحمد الصحّاف

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