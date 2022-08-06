سحب رعدية ممطرة وركامية غير ممطرة في مناطق متفرقة من البلاد

2022/08/06 | 18:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، اليوم السبت، الى تشكّل سحب رعدية ممطرة وأخرى ركامية غير ممطرة في مناطق متفرقة من البلاد، وسط توقعات بانتهاء موجة الرطوبة الاثنين المقبل في الجنوب.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، إن “سحباً رعدية ممطرة بدأت تتشكل جنوب غرب الأنبار، مع استمرار التكونات خلال الساعات المقبلة، وربما تشمل صحراء مدينتي النجف وكربلاء”.

وأضاف عطية، “كما تتواجد سحب ركامية غير ممطرة في سماء العاصمة وجنوب صلاح الدين وواسط، بتأثير كتلة مدارية رطبة”.

وتابع، “موجة الرطوبة في الجنوب تنتهي نهار يوم الاثنين في ميسان، اما في البصرة فتنتهي الاثنين ليلاً أو خلال ساعات المساء”.

وأكمل المتنبئ الجوي، “ستتحول الرياح بعدها شمالية غربية، وتستمر الرياح شمالية في الجنوب وتتناقص الرطوبة الى الجمعة او السبت المقبلين”.

وأوضح عطية، “توقعات الخرائط الجوية تشير الى نشاط الرياح الشمالية المثير للغبار يومي الاربعاء والخميس في مدن الوسط والجنوب لتصل هباتها ما بين 60-70 كم/ في الساعة”.

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