2022/08/06 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم السبت، اعتقال عدد من قياديي الجيل الجديد ونوابه، فيما أشارت إلى أن 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك.وقالت عبد الواحد، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن "سلطات الإقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه"، مبينة أن "اكثر من 30 سيارة عسكرية مسلحة تحاصر مقر رئيس الحراك". وأضافت، أن "الجيل الجديد يحمل الاقليم وحزبي الاتحاد والديمقراطي مسؤولية الحفاظ على حياة رئيس الحراك ونوابه وقيادييه"، مؤكدة أنه "تم ابلاغ السفارات والأمم المتحدة بما يحدث".وانطلقت في محافظة السليمانية تظاهرة دعا اليها الجيل الجديد احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الواحد: سلطات الأقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه في السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الواحد: سلطات الأقليم اعتقلت عدداً من قياديي الجيل الجديد ونوابه في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).