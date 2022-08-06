تحرك من الزراعة لتخفيض أسعار الأسماك

2022/08/06 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة الزراعة، السبت، عن تحركها لتطبيق إجراء من أجل المساهمة بتخفيض أسعار الأسماك بالاستفادة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن "ارتفاع أسعار الأسماك جاء لوجود إصابات موسمية وأيضاً زيادة الطلب مع شح للمنتج في بعض الفترات ما أدى الى رفع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات والأدوية والأعلاف".

وأضاف، أن "ميزانية وزارة الزراعة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ستدعم اعلاف الاسماك ما سيؤدي الى خفض كلفة الإنتاج وتقليل الأسعار خلال الأيام المقبلة".

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